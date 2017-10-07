Вашингтон, 7 октября, 2017, 05:02 — ИА Регнум. Дефицит федерального бюджета США на 2017 год повышен на $82 млрд до уровня $668 млрд, сообщает Associated Press.

Цуканов М.В Долг США

О повышении возможного бюджетного дефицита сообщается в официальном правительственном отчете.

Ранее в качестве «красной линии» для 2017 года была установлена планка бюджетного дефицита в 586 млрд.

Повышение дефицита бюджета, которое не в последнюю очередь обусловлено разрушительными ураганами «Харви», «Ирма» и «Мария», приведет к новым внешним заимствованиям.

В настоящий момент внешний долг США составляет $20 трлн и тенденции к его снижению не видно. Ожидается, что в течение десяти лет госдолг вырастет уже до $30 трлн.

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