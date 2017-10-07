Вашингтон, 7 октября, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Улучшение российско-американских отношений названо в качестве главной задачи, которую предстоит решать Джону Хантсману, новому послу США в Москве, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Задача была поставлена на встрече дипломата с главой США, состоявшейся вечером 6 октября. В сообщении администрации американского президента говорится:

«Президент [США] Дональд Трамп встретился с американским послом в России Джоном Хантсманом и его супругой Мэри Кэй Хантсман, чтобы пожелать им всего доброго по возвращении в Москву, чтобы представлять Соединенные Штаты и работать над улучшением наших отношений с Россией».

Напомним, Хантсман сменил на посту американского посла в Москве Джона Теффта, проработавшего в России три года. 28 сентября экс-губернатор штата Юта (США) был утвержден на должность посла, а 2 октября прибыл в Россию.

3 октября Хантсман заявил, что намерен работать над укреплением двусторонних отношений между США и Россией.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озвучил мнение главы РФ Владимира Путина о том, что отношения США и России пора реанимировать.