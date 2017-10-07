Вашингтон, 7 октября, 2017, 04:21 — ИА Регнум. Очередные слушания «по делу «Лаборатория Касперского» назначены в американском конгрессе на 25 октября, сообщает Reuters.

Michael Movchin Лаборатория Касперского

Уточняется, что на слушаниях будет разбираться вопрос использования продукции компании в целях шпионажа в пользу Москвы.

Напомним, одна из ведущих международных компаний в сфере защиты от киберугроз «Лаборатория Касперского» основана российским программистом Евгением Касперским. Центральный офис организации находится в Москве.

В последнее время компания стала фигурировать в сообщениях западных СМИ, связанных с поисками «руки Москвы» в кибератаках на иностранные правительственные учреждения.

13 сентября 2017 года американское Министерство внутренней безопасности объявило, что все госучреждения обязаны прекратить использование продукции компании.

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Слушания по делу в американском Конгрессе должны были состояться 27 октября. 21 сентября Касперский заявил, что их отложили.