Мехико, 7 октября, 2017, 04:14 — ИА Регнум. Семеро военных погибли, один солдат получил тяжелые ранения в результате крушения военного вертолета в Мексике, сообщает Associated Press.

Christian Valle Вертолет Bell 412EP

Согласно сообщению Министерства обороны Мексики, транспортный вертолет Bell 412 потерпел крушение в горном районе штата Дуранго, вблизи города Эль-Сальто.

На борту вертолета находились двое пилотов, офицер и пятеро солдат ВС Мексики. Все военные, кроме солдата, погибли.

Причина катастрофы пока неизвестна. Минобороны Мексики проводит расследование инцидента.

Напомним, ряд штатов Мексики может быть опасен для полетов как по причине сложных метеоусловий, так и по причине действий вооруженных группировок, ведущих «нарковойну» как друг с другом, так и с правительственными силами.

Так, в августе 2016 года гангстеры сбили из гранатомета полицейский вертолет в штате Мичаокан, пятеро полицейских погибли. В августе 2015 года в штате Халиско преступники сбили военный вертолет, погибли десять военных.

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