Москва, 7 октября, 2017, 03:55 — ИА Регнум. Сотрудничество российских туроператоров с компанией «ВИМ-Авиа» прекращено с 7 октября, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Sergey Korovkin 84 Boeing 757-200 авиакомпании ВИМ-Авиа

«В субботу, 7 октября, прекращается сотрудничество туроператоров с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что рейсы, которые должна была выполнить «ВИМ-Авиа» до разразившегося сентябрьского кризиса, организуют другие авиаперевочкики.

«Сама «ВИМ-Авиа» прекращает выполнять все виды рейсов 15 октября, а «Вестник АТОР» подводит итоги процессу ее ухода с рынка», — отметили в АТОР.

Напомним, прекращение чартерных рейсом «ВИМ-Авиа» было анонсировано 25 октября 2017 года. Продавшая сотни тысяч авиабилетов авиакомпания заявили о кризисной ситуации и невозможности погасить долги перед аэропортами.

Общую сумму ее превысила три миллиарда рулей. Клиенты «ВИМ-Авиа» неожиданно оказались без авиаперевозчика, причем многие — за рубежом. В общей сложности число пострадавших составило порядка ста тысяч.

Скандал дошел до высшего российского руководства. Минтранс РФ ежедневно проводит совещания по проблеме «ВИМ-Авиа». В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на одном из недавних заседаний Минтранса было решено, что часть маршрутов «ВИМ-Авиа» будет передана другим авиаперевозчикам - в связи с низкой загрузкой рейсов.