Новый Орлеан, США, 7 октября, 2017, 03:55 — ИА Регнум. Мэр Нового Орлеана Митч Лэндри объявил о начале эвакуации низменных районов города в связи с приближением тропического шторма «Нейт», передает CNN.

tpsdave Шторм

По словам Лэндри, кроме обильных осадков и шквального ветра «Нейт» Новый Орлеан могут атаковать морские волны высотой до трех метров, в связи с чем 7 октября планируется закрыть и усилить городские шлюзы.

Кроме того, в Новом Орлеане с вечера 7 октября до утра 8 октября будет действовать комендантский час. Для борьбы с штормом мобилизованы 1300 солдат Национальной гвардии.

Ранее стало известно, что из-за надвигающегося шторма «Нейт» в трех штатах — Луизиане, Флориде и Алабаме — вводится чрезвычайное положение. Ранее шторм уже прошел по Коста-Рике, Никарагуа и Гондурасу, где жертвами стихии стал 21 человек.

Напомним, в августе 2005 года Новый Орлеан был атакован ураганом «Катрина». Значительная часть города оказалась затоплена и разрушена, число жертв урагана «Катрина» составило 1833 человека.

В 2017 году территорию США уже атаковали ураган «Харви», разрушивший Техас, и ураган «Ирма», бушевавший в Карибском бассейне и во Флориде. Жертвами ураганов стали десятки человек, материальный ущерб близок к $200 млрд.

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