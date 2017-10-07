Нью-Йорк, США, 7 октября, 2017, 03:20 — ИА Регнум. Полиция Нью-Йорка арестовала троих террористов, готовивших взрыв в нью-йоркском метрополитене, передает ABC News.

Lragir.am ФБР

Согласно официальному сообщению полиции и ФБР, задержанными являются 19-летний гражданин Канады Абдулрахман эль-Банасави, 37-летний гражданин Филиппин Рассел Салич и 19-летний Тахла Харун, прибывший в США из Пакистана.

Организатором несостоявшегося теракта называется 19-летний гражданин Канады аль-Банасви. Все трое считаются членами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По информации правоохранителей, террористы готовились к осуществлению теракта на Таймс-сквер и в метрополитене Нью-Йорка в пятницу 6 октября, однако были вовремя нейтрализованы ФБР и полицией.

Сообщается, что задержанным уже были предъявлены обвинения, по которым несостоявшимся террористам грозит пожизненное заключение. Один из арестованных уже дал признательные показания.