Вена, 7 октября, 2017, 03:18 — ИА Регнум. Экономические потери стран Европейского союза от санкций в отношении России составили €30 млрд за период с 2014 по 2016 год, сообщили в Австрийском институте экономических исследований (WIFO).

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«В соответствии с оценками WIFO, экспорт из ЕС в Россию из-за санкций сократился на 10,7% в 2014—2016 годах, что составляет около €30 млрд», — сообщили в WIFO.

Уточняется, что сильнее всего пострадали компании из Кипра, Греции и Хорватии: падение соответственно составило 34,5%, 23,2% и 21%.

Также санкции сильно ударили по германским производителям: падение на 13,4%, которому соответствуют потери в €11,1 млрд. Компании из Польши и Великобритании суммарно лишились дохода по три миллиарда евро для обеих странах.

Стоит отметить, что эксперты не абсолютизировали санкционное влияние на падение экспорта, отметив, что на нем сказалось также ослабление экономических возможностей России из-за снижения нефтяных цен и падения рублевого курса в указанный период.

Напомним, Евросоюз ввел санкции в отношении России, последовав примеру США. Москву обвинили в «аннексии Крыма», а затем — в причастности к деинтеграции Украины.

В ответ Москва ввела в отношении западных «партнеров» торговое эмбарго по ряду позиций, оставив многих европейских производителей без рынков сбыта. На фоне экономических потерь ЕС Вашингтон продолжает санкционную войну с Москвой.

Между тем европейское руководство и Берлин, в частности, продолжают следовать американской линии.

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