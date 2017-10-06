Вашингтон, 7 октября, 2017, 02:58 — ИА Регнум. Согласно официальному заявлению Государственного департамента США, 12 октября Соединенные штаты намерены отменить большую часть действующих санкций в отношении Судана, передает CNN.

Iranreview.org Санкции

По словам официального представителя Госдепа Хизер Нойерт, США отмечают «прогресс» в отношении ситуации с соблюдением прав человека в Судане. Тем не менее администрация продолжит наблюдать за происходящим в африканской стране.

«Любая дальнейшая нормализация отношений потребует дальнейшего прогресса со стороны правительства Судана», — заявила Нойерт.

Снятие санкций должно убрать торговое эмбарго и финансовые ограничения в отношении военных и политиков Судана. Кроме того, подразумевается размораживание активов Судана, находящихся в Соединенных штатах.

Напомним, о намерении администрации президента США Дональда Трампа отменить санкции в отношении Судана стало известно журналистам Reuters 6 октября из анонимных источников в Белом доме.

Судан находится под санкциями США в течение 20 лет. Большинство из них были введены в ходе кровопролитной войны в Дарфуре и других южных провинциях африканской страны.