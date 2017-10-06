Москва, 7 октября, 2017, 02:39 — ИА Регнум. Действие лицензии трех российских вузов прекращено в период с 29 сентября по 5 октября 2017 года, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

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Уточняется, что образовательные учреждения лишились лицензии после проведения проверки.

«На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии НОУ ВПО (негосударственное образовательное учреждение высшего образования) «Международная академия оценки и консалтинга», ОАНО ВО «Институт Экономики Бизнеса» и ЧОУ ВО (частное образовательное учреждение высшего образования) «Сочинский институт экономики и информационных технологий», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, прием документов запрещен в липецкий филиал АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой институт» и в ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия».

Ведомство отмечает, что государственной аккредитации лишилась ЧОУ ВО «Академия социального образования» по специальностям «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Психологические науки» и «Образование и педагогические науки».

Напомним, в случае аннулирования лицензии на ведение образовательной деятельности вуз обязан прекратить ее. В случае лишения государственной аккредитации учебное заведение может продолжать вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.

Однако такой вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки РФ образца и гарантировать студентам отсрочку от службы в армии по призыву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Рособрнадзоре заявили о прекращении приема «Московскую академию экономики и права» и в «Академию МНЭПУ».