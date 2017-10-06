Сьюдад-Виктория, Мексика, 7 октября, 2017, 02:39 — ИА Регнум. В Мексике по обвинениям в коррупции арестован бывший губернатор штата Тамаулипас Эудженио Эрнандес Флорес, передает Associated Press.

(сс) George Hodan Арест

Согласно сообщению прокурора штата Тамаулипас Хавьера Кастро Ормакеа, экс-губернатор был задержан в столице штата Сьюдад-Виктория.

Эудженио Эрнандеса Флореса, который являлся губернатором штата до 2010 года, обвиняют в растрате государственных средств, а также в незаконном приобретении земельного участка площадью 1600 гектар в районе прибрежного города Альтамира.

Отмечается, что предшественник Флореса на посту губернатора штата Тамаулипас Томас Яррингтон, также обвиняемый в коррупционных преступлениях, ранее в 2017 году был арестован в Италии и ожидает экстрадиции в Мексику.

Также ожидают экстрадиции в Мексику бывший губернатор штата Веракрус Хавьер Дуарте, который был задержан в Гватемале, и губернатор штата Кинтана-Роо Роберто Борге, который находится под стражей в Панаме.