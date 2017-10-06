Токио, 7 октября, 2017, 02:03 — ИА Регнум. Второй секретарь посольства России в Токио Андрей Кужабеков занял первое место на фотоконкурсе имени принца Такамадо в Токио, который проводится среди дипломатов, сообщает Japan Times.

geralt Фото

На снимке Кужабекова, который вызвал восхищение жури, были запечатлены японские дети, играющие с мыльными пузырями.

Приз российскому дипломату вручила принцесса Хисако, вдова принца Такамадо и почетный президент конкурса.

«В нашем современном цифровом обществе дети часто остаются в помещениях и играют в онлайн-игры. Для сравнения, улыбающиеся лица этих детей (на фотографии Кужабекова — прим. ИА REGNUM ), наслаждающихся игрой в традиционные пузыри, выглядят сияющими и наполняют нас теплом», — сказала принцесса Хисако.

Также жури были отмечены посол Новой Зеландии Стивен Пэйтон с черно-белой фотографией традиционной японской бани на территории храма Тошогу в городе Никко, а также посол Гватемалы Анжела Чавес Биетти с фотографией мальчика в лучах света в музее под открытым небом в префектуре Канагава.

Гран-при был удостоен советник посла Венгрии в Японии Атилла Эрдос, предоставивший на конкурс ретроспективу своих пленочных фотографий Японии.

В конкурсе, названный по имени принца Такамадо, страстного любителя фотографии, скончавшегося в 2002 году, участвовали 70 человек — дипломаты различных стран мира, находящиеся в Японии, а также члены их семей.

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