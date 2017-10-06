Нью-Йорк, США, 7 октября, 2017, 01:31 — ИА Регнум. Представитель Саудовской Аравии в ООН Абдалла аль-Муаллими выступил с протестом в отношении данных ежегодного доклада «Дети в вооруженных конфликтах», сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По словам аль-Мауллими, сведения об убийствах детей со стороны возглавляемой саудитами коалиции в Йемене, которые содержатся в докладе, являются «неточными и вводящими в заблуждение».

Аль-Муаллими отметил, что правительство Саудовской Аравии делает все возможное, чтобы снизить потери среди гражданского населения и детей «до минимального уровня».

Напомним, согласно докладу ООН «Дети в вооруженных конфликтах» 2017 года, возглавляемая Саудовскй Аравией коалиция в Йемене была включена в «черный список» государств и организаций, причастных к массовым убийствам детей.

По информации ООН, в 2016 году саудиты убили и ранили 683 ребёнка в Йемене. Кроме того, коалиция совершила десятки бомбардировок йеменских школ и больниц.

Стоит отметить, что информация ООН о военных преступлениях Саудовской Аравии не была услышана основными союзниками саудитов — 6 октября США одобрили очередные крупные поставки оружия в Саудовскую Аравию, включающие систему ПРО THAAD на $15 млрд.

Читайте также:

ООН: За год в вооруженных конфликтах пострадали 8000 детей

ООН обвиняет Саудовскую Аравию в убийствах детей в Йемене

Эр-Рияд получит ПРО от США: Госдеп поспешил одобрить поставки THAAD