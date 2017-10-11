Москва, 11 октября, 2017, 04:21 — ИА Регнум. И года не прошло с момента, когда в издательстве Parallel comics вышел практически одноименный сборник работ отечественных авторов, вызвавший противоречивые отзывы, и вот уже выходит продолжение этой пока что безымянной серии — сборник «Диссонанс». О том, что общего у этих сборников и в чем их различие, какова «изюмнка» нового проекта, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM, переводчик и автор комиксов Максим Трудов.

Parallel comics Обложка антологии «Диссонанс»

Сборник «Диссонанс» несет явный отпечаток личности куратора проекта — Андрея Лукина. Он осуществлял отбор авторов и их работ деликатно и незаметно, но в согласии с определенным замыслом и в соответствии со своим вкусом. К тому же он очень остроумно соединил между собой все комиксы, поместив между ними страницы сквозной истории «Терра когнита», которая разворачивается по мере знакомства со сборником.

В отличие от «Параллельных комиксов», «Диссонанс» не демонстрирует эксперимент ради эксперимента. Для Андрея Лукина было важнее продемонстрировать не свой талант составителя, а показать, на что способны отечественные авторы, работающие в жанре комикса. И именно авторы в «Диссонансе» — главное. Сам сборник, возможно, скоро никто и не вспомнит. В памяти читателя останутся отдельные работы, «зацепившие» его или необычным сюжетом и метафорическими образами, или блестящим графическим исполнением.

Автороцентрический подход вполне оправдан, потому что все участники проекта — отнюдь не новички. Они уже прочно заявили о себе в соцсетях или на конкурсных и фестивальных площадках. Потому составитель и не пытается их затмить, равноправно соединяя голоса всех инструментов своего «оркестра» в единую мелодию.

Подробнее о сборнике комиксов «Диссонанс» и вошедших в него работах читайте здесь: Никто не вспомнит о «Диссонансе»

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