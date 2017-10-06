Москва, 7 октября, 2017, 01:27 — ИА Регнум. Информацию о своей госпитализации 7 октября прокомментировал российский министр культуры Владимир Мединский в Twitter.

Kremlin.ru Владимир Мединский

«Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла. Работал и буду работать, — написал он. — Ибо главное для нас — результат».

Мединский пояснил, что считает главным создание условий для процветания российский культуры, а также «поддержку талантов и грамотных управленцев».

Напомним, 6 октября появилась информация о госпитализации Мединского. По словам Алексея Венедиктова, главреда радиостанции «Эхо Москвы», такую информацию предоставили источники в Минкультуры РФ.

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Как раннее сообщало ИА REGNUM, «Лента.ру» со ссылкой на источники в Минкультуры РФ написала, что Мединского планово обследуют в одной из больниц. При этом чиновник хорошо себя чувствует и 9 октября приступит к работе.