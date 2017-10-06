Москва, 7 октября, 2017, 01:07 — ИА Регнум. Спешное одобрение американским Государственным департаментом поставок в Саудовскую Аравию своей системы ПРО сделано в ответ на договоренность Эр-Рияда с Москвой о продаже российской системы противоракетной обороны С-400 «Триумф», 7 октября сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Саудиты

«Госдеп срочно одобрил поставку Эр-Риаду систем ПВО на 15 млрд. Испугались наших С-400, особенно после Турции. Рефлекс - как у собаки Павлова», — написал он.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиз Аль Сауда была достигнута договоренность о поставках в ближневосточную страну С-400.

Вскоре после этого Вашингтон согласовал будущий визит короля Сальмана бен Абдель-Азиз Аль Сауда в США, причем Госдеп спешно распространил информацию о продаже в Саудовскую Аравию своих ПРО — THAAD.

Отметим, что Эр-Рияд является американским союзником: США являются крупнейшим импортером саудовской нефти, в свою очередь поставляя на Восток не только оборудование и продукцию легкой промышленности, но и вооружение.