Вашингтон, 7 октября, 2017, 00:35 — ИА Регнум. Продажа Эр-Рияду систем ПРО THAAD на сумму $15 млрд. одобрена американским Государственным департаментом, сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«США одобрили продажу систем противоракетной обороны THAAD на сумму 15 млрд долларов для Саудовской Аравии, сообщает Государственный департамент», — говорится в сообщении.

Напомним, завершился визит в Россию Сальмана бен Абдель-Азиз Аль Сауда, короля Саудовской Аравии, во время которого делегация ближневосточной страны заключила с Москвой договоренность о поставках российской системы противоракетной обороны С-400 «Триумф».

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Комментируя эту информацию, официальный представитель Пентагона Мишель Балданза заявила, что Вашингтон испытывает беспокойство по поводу приобретения Эр-Рядом С-400.

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Отметим, что Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд успел договориться с президентом США Дональдом Трампом о визите в Вашингтон: это должно произойти в начале следующего года.