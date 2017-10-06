Кишинёв, 7 октября, 2017, 00:33 — ИА Регнум. Премьер-министры Молдавии Павел Филип и Украины Владимир Гройсман подписали 6 октября «Дорожную карту» по развитию молдавско-украинского сотрудничества на 2018 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM, две страны договорились сотрудничать в реализации Соглашений об ассоциации с ЕС, объединять энергетические системы двух стран, в том числе для «обеспечения альтернативных способов поставок природного газа», а также использовать транспортный потенциал двух государств в европейском направлении. Планируется, в частности, строительство моста вблизи Сорок (Молдавия) и Ямполя (Украина) и восстановление железнодорожной ветки «Бессарабка — Березино».

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«Дорожная карта» также предусматривает продолжение совместного контроля на пунктах пропуска государственной границы, в том числе приднестровского участка, что по факту означает полную блокаду Приднестровья. «Сегодня было подписано очень важное для Молдавии соглашение, предусматривающее открытие совместных КПП на границе между Украиной и Молдавией по всему периметру границы», — сказал Павел Филип.

Две страны договорились также активизировать сотрудничество в экономике и обеспечить реализацию положений Соглашения о сотрудничестве в области защиты и устойчивого развития бассейна реки Днестр и завершить демаркацию границы на спорных участках.

Обсуждался также скандальный украинский закон об образовании. «Нас заверили в том, что права национальных меньшинств на Украине будут соблюдаться и что у них будет доступ к обучению на родном языке, румынском языке», — сказал Филип. «Мы очень хорошо понимаем, насколько важна задача по укреплению изучения государственного языка, в условиях когда в регионе ведется гибридная война», — добавил он. Премьер-министр также поблагодарил украинского коллегу за усилия, предпринимаемые Украиной «для поиска решения приднестровского конфликта».