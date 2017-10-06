Покров, Владимирская область, 7 октября, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Полицейскими установилена личность человека, организовавшего поездку мигрантов в неисправном автобусе, разбитого поездом во Владимирской области, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

Halvard Hatlen Автобус Mercedes Benz О 303

Организатором поездки, в ходе которой погибли 19 человек, был гражданин Казахстана 1981 года рождения.

«В настоящее время полицейскими установлен организатор поездки, который является гражданином республики Казахстан 1981 года рождения», — указано в сообщении пресс-службы.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 октября в районе железнодорожной станции Покров во Владимирской области поезд «Санкт-Петербург — Нижний Новгород» врезался в заглохший на железнодорожном переезде пассажирским автобус, заполненный людьми.

В автобусе находились 56 пассажиров, граждан Узбекистана. В результате столкновения 19 из них, включая троих детей, погибли.

Водитель автобуса выехал на переезд, но в этот момент изношенный двигатель старого автобуса заглох. Автобус модели Mercedes Benz О 303 эксплуатировался не менее 24 лет.

В ходе предварительной проверки было выявлено, что все пассажиры автобуса ехали на границу с Казахстаном менять свои просроченные миграционные карты.