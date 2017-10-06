Загреб, 6 октября, 2017, 23:42 — ИА Регнум. Матч между сборными Хорватии и Финляндии в рамках 9-го тура квалификации ЧМ-2018 группы I был разыгран на стадионе «Градски». После финального свистка на табло был зафиксирован счет 1:1.

Carlos Delgado Марио Манджукич

На 57-й минуте форвард «Ювентуса» Марио Манджукич открыл счет, добив мяч в пустые ворота после ошибки обороны финнов — 1:0.

На 90-й минуте Пири Соири сравнял счет после великолепного ассиста Мойсандера — 1:1.

Статистика матча (Хорватия/Финляндия)

Удары 10/4

Удары в створ 5/3

Владение 66%/34%

Фолы 9/11

Составы на матч:

Хорватия: Субашич, Врсалько, Митрович, Вида, Пиварич, Перишич, Ракитич, Модрич, Брозович, Крамарич, Манджукич.

Финляндия: Градецки, Араюри, Мойсандер, Ояла, Гранлунд, Хетемай, Шюллер, Спарв, Скрабб, Хямяляйнен, Похьянпало.

Главный арбитр матча: Стефански.

Предупреждения: Хетемай — 75, Рог — 89.

Голы: Манджукич 57 — 1:0, Соири 90 — 1:1.