Киев, 6 октября, 2017, 23:40 — ИА Регнум. Из США отправлена вторая партия антрацита для Украины, сообщил 6 октября министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уголёк

«Уже зафрахтовано 700 тысяч тонн угля. Первый корабль уже пришёл, второй — загрузился и сейчас вышел из порта», — сказал министр в интервью «Укринформ».

По его словам, график поставок организуется таким образом, чтобы корабли прибывали в украинский порт «Южный» поочерёдно, и можно было «их эффективно разгружать и поставлять уголь генерирующим компаниям».

Как сообщало ИА REGNUM, антрацит на Украину поставляет американская компания Xcoal Enegry & Resources по договору с ПАО «Центрэнерго», контрольный пакет акций которой принадлежит государству.

В соответствии с контрактом, до конца 2017 года на Украину должно быть поставлено 700 тысяч тонн американского угля.

Первая партия объёмом 62 тысячи тонн прибыла в одесский порт «Южный» 13 сентября. объём второй партии должен составить 125 тысяч тонн. Первые поставки американского угля обходятся Украине в $113 за тонну, тогда как стоимость российского угля — порядка $80 за тонну.