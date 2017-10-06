Вена, 6 октября, 2017, 23:39 — ИА Регнум. Матч между сборными Австрии и Сербии в рамках 9-го тура квалификации ЧМ-2018 группы D был разыгран на стадионе «Эрнст Хаппель». После финального свистка на табло был зафиксирован счет 3:2 в пользу хозяев.

Футбол

В дебюте матча полузащитник «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич открыл счет мощным ударом из-за пределов штрафной в дальнюю «шестерку» — 0:1.

Через 14 минут вингер «Шальке-04» Гвидо Бургшталлер сравнял счет после великолепного заброса Кевина Дансо — 1:1.

На 76-й минуте вингер «Вест Хэма» Марко Арнаутович вывел хозяев вперед после прострела Гвидо Бургшталлера — 2:1.

Через 7 минут опорный полузащинтик «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич сравнял счет — 2:2.

В компенсированное время Арнаутович оформил дубль и принес Австрии победу — 3:2.

Статистика матча (Австрия/Сербия)

Удары 13/7

Удары в створ 8/4

Владение 58%/42%

Фолы 17/9

Составы на матч:

Австрия: Линднер, Драгович, Бауэр, Вебер, Ильзанкер, Баумгартлингер, Кайнц, Дансо, Бургшталлер, Арнаутович, Гриллич.

Сербия: Стойкович, Рукавица, Настасич, Иванович, Коларов, Митрович, Гачинович, Миливоевич, Матич, Митрович, Тадич.

Главный арбитр матча: Павел Краловец.

Предупреждения: Вебер — 43, Ильзанкер — 44, Бургшталлер — 55, Бауэр — 70, Драгович — 90.

Голы: Миливоевич 11 — 0:1, Бургшталлер 25 — 1:1, Арнаутович 76 — 2:1, Матич 83 — 2:2, Арнаутович 90 — 3:2.