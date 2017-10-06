Приштина, Сербия, 6 октября, 2017, 23:37 — ИА Регнум. Матч между сборными Косово и Украины в рамках 9-го тура квалификации ЧМ-2018 группы I был разыгран на стадионе «Лоро Боричи». После финального свистка на табло был зафиксирован счет 0:2 в пользу гостей.

Northside Леарт Пакярада

На 60-й минуте Леарт Пакярада срезал мяч в свои ворота — 0:1.

В конце матча вингер «Боруссии» Андрей Ярмоленко установил окончательный счет в матче — 0:2.

Статистика матча (Косово/Украина)

Удары 6/12

Удары в створ 3/6

Владение 34%/66%

Фолы 14/11

Составы на матч:

Косово: Уйкани, Ррахмани, Пакярада, Яшаница, Мусоли, Криэциу, Рашица, Халими, Целина, Войвода, Мурики.

Украина: Пятов, Хачериди, Матвиенко, Ордец, Ротань, Сидорчук, Коноплянка, Караваев, Гармаш, Ярмоленко, Кравец.

Главный арбитр матча: Крэйг Поусон.

Предупреждения: Кравец — 42, Криэциу — 45, Ордец — 55, Халими — 86.

Голы: Пакярада 60 (авг) — 0:1, Ярмоленко87 — 0:2.