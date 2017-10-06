Украина уверенно обыграла Косово
Приштина, Сербия, 6 октября, 2017, 23:37 — ИА Регнум. Матч между сборными Косово и Украины в рамках 9-го тура квалификации ЧМ-2018 группы I был разыгран на стадионе «Лоро Боричи». После финального свистка на табло был зафиксирован счет 0:2 в пользу гостей.
На 60-й минуте Леарт Пакярада срезал мяч в свои ворота — 0:1.
В конце матча вингер «Боруссии» Андрей Ярмоленко установил окончательный счет в матче — 0:2.
Статистика матча (Косово/Украина)
Удары 6/12
Удары в створ 3/6
Владение 34%/66%
Фолы 14/11
Составы на матч:
Косово: Уйкани, Ррахмани, Пакярада, Яшаница, Мусоли, Криэциу, Рашица, Халими, Целина, Войвода, Мурики.
Украина: Пятов, Хачериди, Матвиенко, Ордец, Ротань, Сидорчук, Коноплянка, Караваев, Гармаш, Ярмоленко, Кравец.
Главный арбитр матча: Крэйг Поусон.
Предупреждения: Кравец — 42, Криэциу — 45, Ордец — 55, Халими — 86.
Голы: Пакярада 60 (авг) — 0:1, Ярмоленко87 — 0:2.