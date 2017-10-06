Мадрид, 6 октября, 2017, 23:36 — ИА Регнум. Матч между сборными Испании и Албании в рамках 9-го тура квалификации ЧМ-2018 группы G был разыгран на стадионе «Хосе Рико Перес». После финального свистка на табло был зафиксирован счет 3:0 в пользу «красной фурии».

Вячеслав Евдокимов Родриго

На 16-й минуте форвард «Валенсии» Родриго вывел хозяев вперед после великолепного паса Иско — 1:0.

Через 7 минут уже Иско стал автором гола, замкнув заброс Коке — 2:0.

В следующей атаке Испании полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара довел счет до разгромного ударом головы после навеса Альваро Одриосолы — 3:0.

Статистика матча (Испания/Албания)

Удары 20/11

Удары в створ 7/2

Владение 57%/43%

Фолы 16/15

Составы на матч:

Испания: Де Хеа, Пике, Рамос, Альба, Коке, Алкантара, Сауль, Сильва, Иско, Одриосола, Родриго.

Албания: Бериша, Хюсай, Весели, Джака, Баллиу, Айети, Мемолла, Мемушай, Лулаку, Грежда, Каче.

Главный арбитр матча: Алексей Еськов.

Предупреждения: Лулаку — 14, Джака — 26, Каче — 29, Грежда — 47, Пике — 48, Сильва — 65, Хюсай — 70.

Голы: Родриго 16 — 1:0, Иско 23 — 2:0, Алькантара 26 — 3:0.