Нью-Йорк, США, 6 октября, 2017, 23:26 — ИА Регнум. Население сирийского города Дейр-эз-Зор лишилось поступлений гуманитарной помощи из-за боевых действий южнее города, заявил 6 октября журналистам представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Минобороны России Сирия

Дюжаррик заявил, что гуманитарные конвои не могут добраться до Дейр-эз-Зора с 28 сентября. Движение по шоссе из Пальмиры не осуществляется также и коммерческим транспортом.

«В последний раз конвой ООН прибыл в Дейр-эз-Зор 27 сентября, доставив помощь 75 тысячам жителей города. С тех пор столкновения к югу от Дейр-эз-Зора привели к блокированию движения по шоссе, которое остается недоступно как для коммерческих, так и для гуманитарных поставок», — сказал Стефан Дюжаррик.

Представитель генсека ООН уточнил, что шоссе Пальмира — Дейр-эз-Зор является единственным путем для поставок гуманитарной помощи мирным жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября сирийские правительственные отряды взяли под контроль часть города Меядин, лежащего на дороге от города Дейр-эз-Зор до иракской границы, через которую боевики незаконных вооруженных формирований снабжаются оружием, боеприпасами и пополняют свои ряды новыми боевиками.

Напомним, ранее Минобороны России сообщило о серии скоординированных нападений террористов на посты сирийских войск вдоль трассы Пальмира — Дейр-эз-Зор. Все атаки были осуществлены из зоны в районе населенного пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе, в которой расположена военная миссия США.