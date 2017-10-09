Киев, 10 октября, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Борис Ефимов был свидетелем трех эпох в истории России, пережил две мировые войны и три революции, видел вождей и общался со знаменитостями. Ни «ненадежная» настоящая фамилия, ни репрессированный брат не помешали ему прожить больше века. Может быть, секрет в том, что Ефимов был не только большим художником, но и умным политиком? О перипетиях долгой жизни прославленного политического карикатуриста рассказывает корреспондент ИА REGNUM Карина Саввина.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Ефимович Ефимов

Борис Ефимович родился на рубеже веков в Киеве, в еврейской семье. Со временем они с братом взяли себе творческие псевдонимы. Брат, оказавший большое влияние на будущего карикатуриста, вошел в историю советской журналистики как выдающийся публицист Михаил Кольцов. В 1940 году он был расстрелян по ложному обвинению.

1905 год ворвался в жизнь маленького Бориса сперва тревожными вестями с русско-японской войны, а вскоре и беспорядками, стрельбой и погромами на улицах провинциального Белостока, где тогда жила семья. Примерно тогда же Борис начал рисовать. В толстой тетрадке возникали образы, которые он черпал из разговоров взрослых и рассказов старшего брата. Это была мешанина из исторических деятелей, а вот зверюшек, каких обычно рисуют дети, Борису изображать было не интересно. В школе они вместе с братом Михаилом стали издавать рукописный журнал.

После революции Михаил привлек Бориса к рисованию карикатур в газете «Красная армия». С тех пор хобби стало для Ефимова призванием и профессией. Сперва он сотрудничает в местных украинских газетах, а в 1920 году переезжает в Москву и становится карикатуристом «Известий». В 1924 году выходит сборник политических карикатур Ефимова с предисловием самого Троцкого. Тот же Троцкий, возможно, сыграл трагическую роль в судьбе Михаила Кольцова — Сталину не понравилось, что созданный Кольцовым журнал «Огонек» слишком много внимания уделяет этой фигуре, и он затаил неприязнь. Что касается самого Бориса Ефимова, то Сталин однажды — уже после войны — лично заказал ему карикатуру на генерала Эйзенхауэра.

О встречах с сильными мира сего и о долгом творческом и жизненном пути карикатуриста читайте здесь: Борис Ефимов: большой художник и умный политик

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