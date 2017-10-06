Киев, 6 октября, 2017, 22:52 — ИА Регнум. Принятие закона о реинтеграции Донбасса станет дополнительным аргументом для стран Запада предоставить Украине оборонительное вооружение, заявил 6 октября президент Украины Пётр Порошенко.

U.S. Army Europe ВСУ

На официальном сайте президента Украины приводится заявление Порошенко, описывающее перспективы укрепления правовых оснований применения украинской армии на территории ДНР и ЛНР.

«Это ещё больше укрепляет правовую базу для применения вооружённых сил, расширяет их возможности в регионе. Это усиливает аргументы в пользу предоставления Украине оборонительного оружия», — цитирует слова Порошенко сайт президента Украины.

Стоит отметить, что провозглашение в качестве ключевого пути решения вооруженного конфликта на Украине «мирных и политико-дипломатических» методов Порошенко сопроводил сообщением о том, что проект закона детально регламентирует применение в Донбассе украинской армии.

Как сообщало, 6 октября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О реинтеграции Донбасса». За его принятие проголосовали 233 депутата украинского парламента.