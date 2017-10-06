Москва, 6 октября, 2017, 22:40 — ИА Регнум. Большой Московский государственный цирк (БМГЦ) на проспекте Вернадского может быть передан в собственность столичной мэрии. Об этом 6 октября сообщила заместитель директора цирка Татьяна Запашная, передаёт Life.

Юрий Никулин, 1980–е

По её словам, в настоящее время данный вопрос обсуждается в Министерстве культуры России, передача цирка в городскую собственность может состояться до конца 2017 года.

На сегодняшний день, напомним, цирк находится в федеральной собственности и имеет статус федерального государственного унитарного предприятия.

Как отметила Запашная, решение о передаче БМГЦ в собственность города призвано ускорить его реконструкцию. Она подчеркнула, что в столичном бюджете есть необходимые для этого средства.

На сегодняшний день цирк на проспекте Вернадского нуждается в капитальном ремонте. Необходимо провести обновление зрительного зала, систем кондиционирования, крыши самого здания.

Директор цирка Эдгард Запашный заявил агентству «Москва», что общая стоимость капитального ремонта может составить от 4,5 до 11 млрд рублей. «При этом большой объем работ уже выполнен нашей командой, и к ремонту здания мы были готовы ещё вчера», — отметил он.

Запашный также сообщил, что инициатива о передаче цирка из федеральной в городскую собственность исходила от Минкультуры и была поддержана руководством цирка. Директор БМГЦ считает, что такое решение было бы целесообразным, поскольку цирк является «знаковым строением и культурным учреждением в жизни города».