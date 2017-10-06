Хомс, Сирия, 6 октября, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Армия Сирийской Арабской Республики и ее союзники закончили операцию против формирований ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает 6 октября информационное агентство SANA.

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По информации, приведенной сирийским агентством, итогом военной операции сирийских войск и их союзников стало освобождение от террористов территории общей площадью 1800 кв. км.

Под контроль законного сирийского правительства перешли десятки населенных пунктов, ликвидированы сотни боевиков вместе с вооружением и боевой техникой.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября сирийские правительственные войска вошли в город Меядин, расположенный между городом Дейр-эз-Зор и иракской границей.

Сирийский город Меядин — один из важных опорных пунктов террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор на пути к иракской границе, через которую террористы снабжаются оружием, боеприпасами и получают новых боевиков.