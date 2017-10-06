Великий Новгород, 6 октября, 2017, 21:52 — ИА Регнум. Проблема расширения территории — одна из ключевых, решение которой заложили в проект стратегии социально-экономического развития Великого Новгорода на период до 2030 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, общественное обсуждение документа началось с общегородского собрания в центре «Диалог», встреча собрала около 50 участников.

Ольга Ларина ИА REGNUM Уставшая туристка у пешеходного моста. Великий Новгород

Проект представил председатель комитета экономической и инвестиционной политики Сергей Пенязь, который заявил, что городу необходимо расширить территорию. По его словам, предельный срок для развития Великого Новгорода в нынешних границах — 10 лет, затем его земельные ресурсы будут исчерпаны.

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Эту тему поддержал и вице-спикер думы Великого Новгорода Константин Демидов, заявив, что городу необходимы красивые уютные пригороды с малоэтажной застройкой, но выделение новых участков под малоэтажное строительство в окрестностях города невозможно без присоединения земель Новгородского района.

«В Великом Новгороде растут многоэтажные дома. На сегодняшний день у нас порядка 5 млн кв метров — это многоэтажки и лишь около 400 тысяч кв метров — малоэтажное строительство. Мы с вами с какого-то определённого момента, будучи маленьким провинциальным городом, начали притворяться большим. Причина этого кроется в том, что городу не хватает территории», — заявил вице-спикер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о необходимости комплексного развития Великого Новгорода с Новгородским районом в июле 2017 года заявил и новый глава региона Андрей Никитин. По его словам, областной центр и прилегающий к нему район должны развиваться как единый организм. Фактически Никитин поддержал давнюю идею мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева, который ещё в 2013 году заявлял о необходимости расширения городских территорий для развития областной столицы, но не получил одобрения своей инициативы у прежнего губернатора Новгородской области Сергея Митина.