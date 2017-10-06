Эр-Рияд, 6 октября, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Саудовская Аравия надеется к ноябрю достичь согласия с Россией по вопросу нового продления договора о сокращении нефтедобычи в формате ОПЕК+, заявил 6 октября на заседании российско-саудовского двустороннего комитета министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Saly Bechsin Саудовская Аравия

Халед аль-Фалех отметил роль России в судьбе соглашения, стабилизировавшего рынок нефти, заключенного в декабре 2016 и продленного в мае 2017 года и выразил надежду на согласие Москвы снова продлить действие этого соглашения.

«Возвращаясь к нашему главному вопросу, я хочу подчеркнуть роль России в заключении соглашения ОПЕК и не входящих в ОПЕК, стабилизировавшего рынок. То решение, принятое нами в декабре и продленное в мае. Я жду, что мы достигнем консенсуса в ближайшие недели насчет переговоров по этому вопросу в ноябре», — сказал министр энергетики Саудовской Аравии.

При этом Халед аль-Фалех заявил, что окончательно не уверен в принятии решения в ноябре об очередном продлении данной сделки.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил на международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя», что продление сроков действия сделки в формате ОПЕК+ в 2018 году будет зависеть от ситуации на мировом рынке энергоресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года странами ОПЕК и государствами, не входящими в эту организацию было заключено Венское соглашение о сокращении добычи нефти. Соглашение вступило в силу с 1 января 2017 года, а в мае того же года срок его действия был продлен до апреля 2018 года.