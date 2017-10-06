Берлин, 6 октября, 2017, 21:03 — ИА Регнум. Правительство Германии крайне высоко оценивает продление закона об особом статусе Донбасса. Соответствующее заявление распространила сегодня, 6 октября, пресс-служба германского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

«Это был трудный, но важный шаг, который показывает, что Украина привержена своим международным обязательствам и реализации Минских соглашений», — сказано в заявлении германского правительства.

Официальный Берлин считает, что предпосылкой для дальнейшего прогресса является устойчивая стабилизация ситуации в области безопасности, а также полный и продолжительный режим прекращения огня.

Заявление германского правительство пронизано цинизмом — так как все действия украинского правительства на протяжении трёх последних лет направлены исключительно на силовой вариант решения конфликта в Донбассе и невыполнение Минских соглашений.

Более того, параллельно с продлением закона об особо статусе Донбасса, Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о «реинтеграции» Донбасса, который фактически означает отказ Украины от Минских соглашений и очередную безнадежную попытку Киева решить конфликт в Донбассе силовым путем.