Москва, 6 октября, 2017, 20:55 — ИА Регнум. В Москве с 7 октября заработает обновлённая маршрутная сеть общественного транспорта. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Mosgortrans.ru Троллейбус

В частности, различные районы города свяжут новые маршруты м27 «Карачаровский путепровод — Метро «Парк Победы» и 144к «Улица Кравченко — Метро «Октябрьская».

Автобус м7 станет полуэкспрессным, а экспресс-маршрут 903 будет продлён до станции метро «Проспект Мира», что обеспечит прямую связь Ярославского района с Кольцевой линией метро.

У станции «Октябрьская» Кольцевой линии метро теперь станет проще найти нужный транспорт, так как автобусы и троллейбусы, следующие по Ленинскому проспекту, будут отправляться от одной остановки. Доступность транспорта должна повыситься в районе станции «Авиамоторная»: маршрут м8 будет продлён до конечной остановки «Дангауэровка».

Обновления, реализация которых стала возможной после завершения работ по благоустройству, затронут также маршруты на Садовом кольце, площади Тверская Застава и Краснопресненской набережной.

На Боровицкой площади будет обеспечен рост скорости движения за счёт создания новой выделенной полосы. Ожидается, что это позволит экономить до 45 минут в пути пассажирам автобусов м3 «Стадион «Лужники» — Метро «Семеновская».

Полосы для движения общественного транспорта появятся также на проспекте Мира, улицах Сретенка и Большая Лубянка. Двустороннее движение общественного транспорта организуется по всей улице Плющиха.

В общей сложности в центре столицы будут изменены более 60 маршрутов наземного транспорта. Как отметили в «Мосгортранес», решение об этом было принято «с учётом данных об их востребованности и детального анализа потребностей пассажиров».