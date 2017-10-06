Копейск, Челябинская область, 6 октября, 2017, 20:52 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области собаки напали на девятилетнего мальчика. Ребёнок находится в реанимации, его состояние тяжёлое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Больница

По данным ведомства, ЧП случилось 5 октября на улице Некрасова. Изначально дело вела полиция. Но затем материалы были переданы в органы СКР.

Сейчас ведомство ведёт доследственную проверку. А очевидцы в соцсетях сообщают, что собаки сильно искусали мальчика. На помощь ему пришёл мужчина, который и отогнал животных. Если бы не он, последствия могли бы быть куда более тяжёлыми, полагают очевидцы.

По одной из версий, у собак есть хозяева. Так это или нет, выясняют правоохранители. А пользователи соцсетей выражают негодование по поводу произошедшего. Люди не стесняются в выражениях и придумывают самые страшные кары как для хозяев, так и для собак.

Отметим, нападения собак на людей для Урала не редкость. В июне на территории детского сада животное покусало девочку.

А в деревне Пальмино Свердловской области собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. Трагедия произошла 5 февраля. Хозяева собак были найдены и привлечены к ответственности.

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