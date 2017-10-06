В Ярославле снесли пристройку к пожарной каланче
Ярославль, 6 октября, 2017, 20:50 — ИА Регнум. В Ярославле снесли пристройку к объекту культурного наследия федерального значения «Депо пожарное». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На месте этой пристройки для нужд регионального ГУ МЧС хотели построить три одноэтажных и одно двухэтажное здания.
МЧС объявило конкурс на эти работы, но региональное УФАС приостановило его, поскольку на эту закупку поступило три жалобы. Закупка была проведена заново, и вновь были поданы две жалобы, которые признаны необоснованными, после чего контракт был заключен. Победителем стало закрытое акционерное общество «ВИТА Групп». Инжиниринговая компания ЗАО «ВИТА Групп» была основана в 2011 году для выполнения работ по проектированию и строительству гражданских, промышленных и производственных зданий, комплексной поставке оборудования и материалов, монтажу и техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования.
«Все разрешения на снос здания получены в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Эта пристройка не является объектом культурного наследия», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы МЧС по Ярославской области Вера Павлова.
Градозащитники опасаются, что снос здания может повредить объекту культурного наследия — пожарной каланче.
«Письмом департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области в части компетенции согласован раздел проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия: достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля», «Культурный слой города Ярославля, XI — XVII вв.»; «Пожарное депо, 1911 г.» при проведении работ по реконструкции зданий управления пожарной охраны 1 отряда федеральной противопожарной службы Ярославской области», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Ольга Островская.
На строительство новых зданий пожарные потратят около 97 миллионов рублей.