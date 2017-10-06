Ярославль, 6 октября, 2017, 20:50 — ИА Регнум. В Ярославле снесли пристройку к объекту культурного наследия федерального значения «Депо пожарное». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Ольги Мазановой Снос пристройки

На месте этой пристройки для нужд регионального ГУ МЧС хотели построить три одноэтажных и одно двухэтажное здания.

МЧС объявило конкурс на эти работы, но региональное УФАС приостановило его, поскольку на эту закупку поступило три жалобы. Закупка была проведена заново, и вновь были поданы две жалобы, которые признаны необоснованными, после чего контракт был заключен. Победителем стало закрытое акционерное общество «ВИТА Групп». Инжиниринговая компания ЗАО «ВИТА Групп» была основана в 2011 году для выполнения работ по проектированию и строительству гражданских, промышленных и производственных зданий, комплексной поставке оборудования и материалов, монтажу и техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования.

«Все разрешения на снос здания получены в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Эта пристройка не является объектом культурного наследия», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы МЧС по Ярославской области Вера Павлова.

Градозащитники опасаются, что снос здания может повредить объекту культурного наследия — пожарной каланче.

«Письмом департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области в части компетенции согласован раздел проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия: достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля», «Культурный слой города Ярославля, XI — XVII вв.»; «Пожарное депо, 1911 г.» при проведении работ по реконструкции зданий управления пожарной охраны 1 отряда федеральной противопожарной службы Ярославской области», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Ольга Островская.

На строительство новых зданий пожарные потратят около 97 миллионов рублей.