Фукусима , Япония, 6 октября, 2017, 20:46 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло У берегов японской префектуры Фукусима зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,9, сообщает 6 октября национальное метеорологическое управление страны.

IAEA Imagebank Разрушенный 4-й энергоблок АЭС «Фукусима-1»

По информации ведомства, эпицентр землетрясения расположен на глубине порядка 50 км недалеко от морского побережья в восточной части префектуры Фукусима.

Сообщений о жертвах и каких-либо разрушениях в результате землетрясения пока не было. Уточняется, что граждане Японии были за 10 секунд предупреждены о тектонических толчках.

Пресс-служба компании Tokyo Electric Power заявляет, что операторы аварийной АЭС «Фукусима-1» проверяют объект на предмет нештатных ситуаций, вызванных на объекте землетрясением.

Ранее сообщалось, что 6 октября в акватории Тихого океана в 238 км к юго-востоку от японского города Кесеннума префектуры Мияги было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2.