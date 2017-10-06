Берлин, 6 октября, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Евросоюза и ответные российские санкции привели к значительному сокращению экспорта европейских компаний. Об этом сказано в докладе Австрийского института экономических исследований (WIFO), который был опубликован сегодня, 6 октября, на сайте организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«В соответствии с оценками WIFO, экспорт из ЕС в Россию из-за санкций сократился на 10,7% в 2014—2016 годах, что составляет около €30 млрд», — сказано в докладе.

При этом, в процентном соотношении наибольшие потери понесли кипрские компании — минус 34,5%, греческие — 23,2%, а также хорватские — минус 21%.

Экспорт из Германии из-за санкций за отчётный период сократился на 13,4%. Это примерно €11,1 млрд. Польские и британские предприятия потеряли по €3 млрд.

Кроме того, экспорт Евросоюза сокращался не только под влиянием санкций, но и из-за экономического спада в РФ.

В абсолютных цифрах, экспорт в РФ снизился со €120 млрд в 2013 году до €72 млрд в 2016-м, говорится в докладе.

Получается, что Россия опустилась на одну позицию в списке стран — ключевых торговых партнёров Евросоюза и занимает пятое место после США, Швейцарии, Китая и Турции.