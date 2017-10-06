Троицк, Челябинская область, 6 октября, 2017, 20:23 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области завершены основные работы по ремонту тепловых сетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации муниципалитета.

Михаил Скрипнюк. После дежурства (фрагмент). 1999

В МЧС 5 октября заявили о том, что главные работы окончены. В администрации города бодро отчитались о пуске тепла. По данным на 22:00 местного времени (20:00 мск) было подключено 115 домов. Подключение шло в направлении улиц Ильича и Летягина.

Ночью 6 октября планировалось начать заполнение направления Володарского, на котором находится квартал 58 МКД. При этом жильцам второго и пятого микрорайонов, а также 16-го квартала уже поданы и отопление, и горячая вода. Но в домах «из-за недостаточной циркуляции» имеются проблемы.

Утром 6 октября последовали дурные вести. На направлении Летягина возникла авария — ветхая труба просто разорвалась. Потребителей данной ветки отключили на сутки. Ликвидировать аварию планировалось до конца дня.

Отметим, сейчас температура воздуха заметно благоприятнее, чем в середине недели. Но по ночам столбик термометра опускается до нуля, а то и ниже. В связи с этим проблемы с теплом и горячей водой более чем актуальны.

Напомним, о проблемах Троицка стало известно в начале октября. Часть города осталась без отопления, также с весны не было горячей воды. Выяснилось, что причиной стал конфликт старого и нового поставщика теплоресурсов. У прежнего остались теплосети, которые не удалось вовремя проверить на прочность. Опрессовки начались лишь в сентябре.

К решению проблемы подключились областные власти. А из Челябинска в помощь троицким коллегам были переброшены коммунальщики.