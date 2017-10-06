Нижний Новгород, 6 октября, 2017, 20:04 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области озадачились созданием туристического бренда региона. Как сообщили в региональном правительстве, об этом заявил врио губернатора Глеб Никитин по итогам заседания федерального оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия основания Нижнего Новгорода, которое прошло 6 октября в Москве под председательством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

Нижний Новгород

По словам Никитина, тема включения Нижнего Новгорода в маршрут «Золотого кольца» по-прежнему обсуждается: «Было бы здорово, если бы Нижегородская область представляла собой, с учетом богатства объектов, ярчайших городов, которые находятся на ее территории, независимый туристический маршрут или туристический бренд России».

«Мы над этим будем работать», — пообещал Никитин.

Пока Нижний Новгород в «Золотое кольцо» не берут, хотя попытки со стороны региональных властей вписать Нижний Новгород в этот всемирно известный туристический маршрут уже были.

Нижегородский кремль

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года нижегородские чиновники и депутаты заговорили о необходимости включения Нижнего Новгорода в «Золотое кольцо России» и привязали эту идею к 800-летию города, которое будет отмечаться в 2021 году.

Идею о включении Нижнего Новгорода в «Золотое кольцо» озвучил и губернатор Валерий Шанцев в рамках заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода.

По его словам, 50 лет назад при формировании туристического маршрута Нижний Новгород, тогда Горький, не был включен в «Золотое кольцо» не потому, что здесь нечего смотреть, а потому, что он был закрыт для посещений.

«Сейчас ситуация изменилась. Уверен, что Нижний Новгород в «Золотом кольце» будет самым главным бриллиантом. Кроме того, правомерно было бы к 800-летию решить вопрос о присвоении нашему городу звания «Город воинской славы», потому что в годы Великой Отечественной войны Горький внес большой вклад в Победу», — заявлял Шанцев в мае 2017 года.

В то же время в правительстве РФ считают преждевременным говорить о включении новых городов в туристический маршрут, так как на сегодняшний день не определены критерии, на основании которых такое включение было бы возможным.