Калуга, 6 октября, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Шестого октября в Калуге прошли традиционные торжества в честь Дня учителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, на праздничном собрании в адрес калужских педагогов прозвучало много тёплых слов от руководства города.

Пресс-служба городской думы Калуги Александр Иванов наградил лучших калужских учителей

Поздравил педагогов и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим, одновременно он трудный и ответственный, ведь изо дня в день, на уроках и в личном общении, вы учите подрастающее поколение распознавать добро и зло, быть честным, уважать старших, любить родную землю, — обратился к учителям Александр Иванов, — именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего города, региона, всей России».

Пресс-служба городской думы Калуги Александр Иванов наградил лучших калужских учителей

Глава городского самоуправления подчеркнул, что в образовательных учреждениях Калуги сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал, и власти города придают большое значение развитию системы образования Калуги.

«За прошедшие годы была проведена большая работа по модернизации пищеблоков образовательных учреждений, обустроено множество школьных спортивных площадок, — отметил Александр Иванов. — Ежегодно по предложению депутатов городской думы выделяется порядка 20 млн рублей на ремонт дошкольных учреждений, депутаты не оставят без внимания и школы города».

Глава Калуги поздравил педагогов с профессиональным праздником и пожелал крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых успехов и талантливых учеников.