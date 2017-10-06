Нижний Новгород, 6 октября, 2017, 19:34 — ИА Регнум. Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев грустит в отставке и думает о том, как потратить накопившиеся дни отпуска, которые он не отгулял, пока руководил регионом. Об этом он пишет в своем блоге.

Kremlin.ru Валерий Шанцев

По словам экс-губернатора, он уже «сдал все дела в области и в Москве».

«Грустно. Но оказалось, что у меня не использовано 89 дней отпуска. Отдохну на славу!» — пишет Шанцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2017 года Валерий Шанцев был официально уволен с поста губернатора Нижегородской области по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области назначен Глеб Никитин. Он будет исполнять обязанности губернатора до выборов нового главы региона, которые должны пройти осенью 2018 года.

Шанцев был назначен губернатором Нижегородской области в августе 2005 года. Его кандидатуру на рассмотрение регионального парламента внес президент РФ Владимир Путин.

В 2010 году президент РФ Дмитрий Медведев вновь внес на рассмотрение нижегородского Заксобрания кандидатуру Шанцева для наделения его полномочиями губернатора. Депутаты кандидатуру согласовали.

Весной 2014 года Шанцев впервые добровольно подал в отставку с поста губернатора, но лишь для того, чтобы осенью того же года принять участие во всенародных выборах губернатора. Выборы он выиграл, набрав более 86% голосов избирателей.

После своей второй добровольной отставки, прощаясь с нижегородскими журналистами на импровизированном брифинге, Шанцев заявил, что ему «было трудно работать в последние годы», и что он рад, что история с его губернаторством закончилась.

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Тогда же он заявил, что рассматривает различные варианты со своим дальнейшим трудоустройством. В качестве возможного нового места работы он назвал Совет Федерации и «какую-нибудь госкорпорацию».