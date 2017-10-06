Ереван, 6 октября, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 6 октября, принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

president.am Президент Армении принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Как сообщает пресс-служба президента Армении, собеседники обсудили возможности продвижения процесса мирного урегулирования карабахской проблемы, в том числе, вопросы касательно организации встречи президентов Армении и Азербайджана, коснулись ситуации в зоне карабахского конфликта.

«Участники встречи подчеркнули важность верности сторон обязательствам, направленным на мирное урегулирование конфликта», — отмечается в сообщении.

Ранее сегодня сопредседателей принял министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Завтра посредники будут в Баку.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией комитета по политике и безопасности совета ЕС заявил, что, по его мнению, переговорный формат восстанавливается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопросы организации встречи президентов Армении и Азербайджана обсудили 24 сентября в Нью-Йорке главы МИД Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмара Мамедъяров, в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

По результатам переговоров посредники распространили заявление, в котором отмечается, что основной целью консультаций было обсуждение текущей ситуацию в зоне конфликта, изучение путей активизации переговорного процесса и подготовка к предстоящему саммиту между президентами Армении и Азербайджана.

Последняя встреча глав Армении и Азербайджана состоялась больше года назад, в июне 2016 года в Санкт-Петербурге. Ранее в том же году аналогичная встреча состоялась в Вене.

На тех встречах были согласованы предложения о размещении механизмов расследования инцидентов в зоне конфликта. Однако Азербайджан отказался подписать данное соглашение.

Для продолжения переговоров на высшем уровне Ереван настаивает на реализации предложений, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.