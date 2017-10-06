Киев, 6 октября, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал попытку некоторых депутатов Рады сорвать голосование за так называемый законопроект о реинтеграции Донбасса (официально — №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях»). Об этом президент Порошенко заявил 6 октября в своем обращении по случаю принятия документа в первом чтении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM След

«В голове просто не укладывается то, что мы видели вчера и сегодня в Верховной раде. Бывшие партнеры по демократической коалиции, люди, которые называют себя патриотами и даже украинскими националистами, срывали голосования … И за что? За то, чтобы законом признать Россию «агрессором», а ее войска — «оккупантами», — сказал Порошенко.

Он отметил способность депутатов подпрыгивать на призыв «кто не скачет, тот москаль» вместо отстаивания национальных интересов.

«По призыву «кто не скачет», так подпрыгивают выше всех. А как к голосованию за очевидный украинский интерес — как будто что-то порча. А у некоторых вообще из-под вышиванок выглядывают косоворотки, на головах — торчат кокошники», — добавил Порошенко.

Глава государства отметил, что закон о реинтеграции Донбасса провозглашает мирный и политико-дипломатический путь восстановления территориальной целостности.

«Закон хотя и регламентирует детально военный аспект нашей борьбы, ключевым провозглашает мирный, политико-дипломатическое путь. Он дает четкий сигнал всем нашим соотечественникам на «оккупированных Россией» территориях: Украина вернется к вам, а вы — в Украину. Потому что мы — единая, соборная и неделимая страна», — рассказал Порошенко.

Он считает, что после принятия законопроекта существует ряд требований к России.

«Зато наша репутация как страны, которая с ответственностью относится к минским договоренностям, позволяет каждый раз продолжать санкции против России, страны — нарушителя соглашений. И эти санкции в значительной степени сдерживают агрессора. Я уже не говорю о выигранном нами времени для укрепления армии, перехода от частичной мобилизации к контрактному принципу ее формирования и тому подобное», — сказал президент.

Порошенко отметил, что во время заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в Минске представители России не скрывали своих надежд на то, что парламент откажется от принятия законопроектов о реинтеграции и спецстатусе Донбасса.

«Россияне не скрывали своих надежд на провал голосований в Верховной раде. Особенно большие надежды они возлагали на отклонении проекта закона о продлении действия особенностей местного самоуправления. Почему? Это развязало бы им руки на линии соприкосновения и помогло бы сбросить бремя санкций», — считает Порошенко.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что вопрос Крыма могут включить в законопроект о реинтеграции Донбасса ко второму чтению. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба СНБО.

Он сообщил, что вопрос возврата Крыма не снят с повестки дня, и Украина продолжает борьбу за свою территорию.

«Если есть желание расширить эту позицию во втором чтении, — убежден, что Верховная рада не будет возражать против этого и поддержит», — сказал Турчинов.

Депутат от «Народного фронта» Александр Кирш считает, что Рада была вынуждена проголосовать за президентские законопроекты якобы для получения летального оружия США и продления санкций против руководства Кремля.

«Да, нам пришлось это сделать. Ради получения летального оружия и продолжения санкций против России. Это совершенно необходимо, чтоб выгнать войска РФ из Украины. После чего и особый порядок станет не нужен. Парадокс: чтобы его реально похоронить, пришлось его поддержать. Это была победа прагматизма над неуместной романтикой. Не зря большинство оппоблока её не поддержало: лишь 9 из 30 там были за. Но нам важна именно итоговая стратегическая победа, а не промежуточная тактическая пиррова. Тем более что романтика иных имела весьма прагматичное финансовое подкрепление со стороны агрессора. Не бесплатно и не бескорыстно они делали всё, чтоб не поддержать признание агрессором России. Даже когда из того закона убрали весь пакостный Минск. Но им нужны их красивые рожи в разгар войны и деньги от врага», — добавил Кирш.

Кроме того, украинский политолог, президент Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что принятие Радой президентских законопроектов стало возможным благодаря сделке между Вашингтоном и Москвой.

«Как я и прогнозировал, у американцев не забалуешь. Рада в пятницу приняла первым делом нужный Вашингтону закон о продлении на год особого статуса Донбасса. Голосовали дружно БПП и «Народный фронт». Недостоющие голоса подбросила «депгруппа Видродження». В общем, «Большая сделка» Трампа — Путина идет по намеченному плану. И Волкер — Сурков на встрече в Белграде пропишут реализацию дальнейших шагов… Как только Рада приняла закон, продлевающий на год действие особого статуса Донбасса, сразу прозвучало два синхронных мессиджа от Вашингтона и Москвы. Которые якобы не договаривались о данном законе. Спецпредставитель Госдепа Волкер написал в твиттере, что этим законом Украина сделала жесткие шаги в сторону мира. А пресс-секретарь Путина Песков заявил: продление особого статуса очень важно для выполнения Минских соглашений. При этом Песков откровенно постебался над законом об оккупированных территориях (с Россией-агрессором), назвав его «декларативным». Что также говорит о том, что с Москвой сей пиар-закон Порошенко Вашингтоном был согласован», — пишет Корнейчук.

Он также заметил, что депутаты от фракции Оппозиционный блок проголосовали за законопроект «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» №7164, которым предлагается продлить на год особый порядок самоуправления в Донбассе. Корнейчук отметил, что в документе прописано требование вывода из Донбасса войск ополчения.

«А Турчинов именно красиво «подгадил» Оппоблоку, пропихнув в закон о продлении особого статуса Донбасса упоминание про вывод наемников и незаконных вооруженных формирований. А Оппоблок только собирался поддержать закон и всем врать о том, как они добились выполнения Минских соглашений. Ну, и чтобы все забыли их голосование за судебную реформу по указанию Порошенко», — пишет политолог.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неприемлемой формулировку «страна-агрессор» в отношении РФ, которая содержится в новом законе о реинтеграции Донбасса.

«Этот пока еще законопроект, насколько мы понимаем и располагаем информацией, носит весьма декларативный характер. Там содержится статья, где РФ называется агрессором, и также там не содержится никакого упоминания о Минских договоренностях. Чисто с юридической точки зрения, безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлемой», — сказал Песков на пресс-конференции в Москве.

Песков также признал, что Россия является подписантом и гарантом Минских соглашений.

Лидер парламентской фракции Радикальная партия Олег Ляшко считает, что фракции Оппоблока, «Батькивщины» и «Самопомощи» сформировали прокремлевскую коалицию.

«Кремль заявил, что украинский закон о реинтеграции Донбасса «ни де-юре, ни де-факто не является приемлемым». Этим законом Россия признана агрессором и оккупантом. Наша фракция голосовала за этот закон, предварительно добившись исключения из него легализации «Минских соглашений». Оппоблок, Тимошенко и Садовый НЕ голосовали за закон о признании России агрессором! Украинцы, делайте выводы! Черчилль таких людей называл «полезные идиоты». «Самопомощь», которая в 2015 году голосовала за «особый статус» Донбасса, вчера заблокировала трибуну во время рассмотрения закона о признании России агрессором. В Москве аплодировали стоя», — считает Ляшко.

При этом он считает, что президентский законопроект «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» легализовал в Донбассе «террористов» и «российскую оккупацию».

«В то же время мы не голосовали за второй законопроект о продлении «особого статуса» Донбасса. Мы против легализации террористов и российской оккупации», — написал Ляшко в Фейсбук.

Как ранее сообщалось, 6 октября Верховная рада приняла за основу законопроект о реинтеграции Донбасса, исключив из него норму о минских договоренностях. Документ объявляет Российскую Федерацию «агрессором» и возлагает на нее ответственность за ситуацию в Донбассе. Также сегодня Рада приняла в первом чтении «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» №7164, которым предлагается пролить на 12 месяцев особый порядок самоуправления в Донбассе. После обсуждения в комитете по нацбезопасности в законопроект внесли норму о том, что продление действия закона вступит в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины.