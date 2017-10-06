Нижний Новгород, 6 октября, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, члены фракции «Справедливая Россия» вынесли вотум недоверия заместителю губернатора Роману Антонову. Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении партии, соответствующее решение было принято на заседании фракции 6 октября.

Андрей Репин ИА REGNUM Заместитель губернатора Нижегородской области Роман Антонов

Протокол о вынесении вотума недоверия Антонову был направлен для ознакомления врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину.

«В настоящее время документ поступил в аппарат губернатора и уже там зарегистрирован», — уточнили в региональном отделении, отказавшись от каких-либо комментариев о причинах, подвигших депутатов на такой шаг.

«Руководитель фракции и глава регионального отделения Александр Бочкарев комментариев по этому поводу не дает», — заявили в «Справедливой России».

Андрей Репин ИА REGNUM Глава фракции «Справедливая Россия» в нижегородском Заксобрании Александр Бочкарев

Ранее на заместителя губернатора ополчилась фракция ЛДПР в региональном Заксобрании. На заседании областного парламента 26 сентября глава фракции Владислав Атмахов зачитал обращение в прокуратуру, в котором просил организовать проверку в отношении Антонова. Губернатора Валерия Шанцева Атмахов просил на время проверки отстранить Антонова от занимаемой должности.

Поводом для такого обращения стал анонимный размещенный в сети интернет видеоролик, на котором показано, как Антонов несколько раз пользовался услугами вертолета с пилотом.

Как сообщало ИА REGNUM, автор видеоролика, скрывающий свое лицо и имя, но утверждающий, что он «очень известный в Нижегородской области журналист», утверждал, что стоимость этого вертолета составляет 1,5 млн евро и что он принадлежит Антонову. Никаких доказательств в пользу этого в ролике не приведено. Просто утверждается, что в декларации о доходах и имуществе Антонова никакого вертолета нет.

Кроме того, в ролике было показано несколько объектов недвижимости, которые, по словам «журналиста», также принадлежат Антонову.

Несмотря на то, что никаких доказательств вины Антонова в ролике не приводится, Атмахов уверен, что «в представленных материалах могут усматриваться нарушения законодательства Российской Федерации со стороны заместителя губернатора».

По его мнению, отставка Романа Антонова на время проведения проверки повысит доверие избирателей к институту государственной власти Нижегородской области и станет гарантом легитимности избирательной кампании 2018 года.

В ответ на выступление Атмахова представители прокуратуры заявили, что проверка и так уже начата.

Губернатор Валерий Шанцев тогда никак не отреагировал на выступление Атмахова. Ему было не до него, вечером того же дня он официально заявил о своей отставке.