Санкт-Петербург, 7 октября, 2017, 21:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге проходит фестиваль современной фотографии «Присутствие», который продлится до 9 октября. В программу мероприятия вошли различные выставки, дискуссии, лекции, авторские проекты, акции и другие события.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль современного искусства «Присутствие»

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль современного искусства «Присутствие»

Важной составляющей фестиваля стали две групповые выставки с участием российских и зарубежных фотографов. На участие в экспозиции «Молодая фотография 2017» организаторы получили 165 заявок. Из них экспертное жюри отобрало всего шестнадцать.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль современного искусства «Присутствие»

В выставку вошли проекты Russia Close-Up и «Новая Москва» Александра Ануфриева, «Потешка» Евгении Cтерляговой, «Человек как арт-объект» Маргариты Смагиной, «Гагарин» Дарьи Гарник, «Линия разрыва» Анастасии Соболевой, «Цветы: Водяные Андроиды» Татьяны Хан, «The Big Game» Юлии Абзалтдиновой, «Мемуары Яна Хтовича» Аси Жетвиной, «Паноптикум» Сергея Артемьева и «Да» Маши Биллер.

Также на экспозиции представлены книги «Я пока не достаю до деревьев» Таисии Шаруфутдиновой, «eBay them all!» Александра Чернавски, «Как я пыталась убедить моего мужа завести детей» Ольги Бушковой и «В поисках моего отца» Натальи Резник. Кроме того, в выставку вошли инсталляции «Магнифисент» Юрия Гудкова и PhotoSOS Екатерины Попович.

Еще одна выставка — «Уединение и покой». Её курируют Юрий Гудков и Надя Шереметова. В выставке принимают участие Александр Верёвкин, Ася Жетвина, Егор Цветков, Ирина Задорожная, Давид Фати, Юлия Спиридонова, Сальваторе Витале, Сергей Артемьев, Александра Солдатова, Денис Шулепов и Ксения Юрлова.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль современного искусства «Присутствие»

Центральным событием сегодня, 7 октября, стало портфолио-ревю — просмотр работ фотографов профессионалами в различных направлениях фотографии. Среди кураторов — директор музея Fotomuseum Winterthur Томас Зелиг, глава независимого Фонда визуальных искусств Агнешка Дверницка, фотограф и главный редактор журнала YET Сальваторе Витале, независимый куратор, фотокритик и фоторедактор Ларс Вильюмет, художник Давид Фати, бывший креативный директор независимого издания The Blueprint Евгения Онегина и фоторедактор портала Афиша. Daily Максим Копосов.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль современного искусства «Присутствие»

Начинающие и уже опытные фотографы показали свои работы специалистам и услышали от них отклики на свои снимки, получили помощь в редактировании, советы по продвижению проекта и творческому развитию в целом.

Особое внимание участников фестиваля привлек перформанс художницы Ксении Юрковой «Опосредованное присутствие», посвященный вопросу «Возможны ли финансовые отношения как таковые?»

В течение нескольких часов зрители давали художнице задания, которые она выполняла, как только на её счет поступали деньги — минимальная плата составляла 100 рублей. Зрители могли придумывать любые задания: ответить на вопрос или проделать какое-то действие. Связь осуществлялась через групповой чат, транслируемый в пространство галереи и в интернет. Сама художница в это время находилась в своей студии в Финляндии. Она не имела доступа к изображению, но могла пользоваться окном чата и отвечать зрителям как текстом, так и голосом.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль современного искусства «Присутствие»

Завершила фестивальный день публичная программа «Художник/общество», в которую вошли дискуссии с участниками выставки «Уединение и покой». Модератором дискуссий выступил художник и независимый критик Юрий Гудков. В ходе бесед участники обсудили художественные подходы к изучению глобальных проблем.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль современного искусства «Присутствие»

Последний фестивальный день ознаменуют лекции Агнешки Дверницкой, Ларса Вильюмета, Евгении Онегиной и Максима Копосова, а также торжественное закрытие мероприятия.