Чебоксары, 6 октября, 2017, 17:32 — ИА Регнум. В Чувашии планируют ужесточить наказание за нарушение правил купания в водоёмах. В частности, за купание в запрещённых местах и в пьяном виде. Кроме того, возрастут санкции за выезд на лёд водных объектов вне переправы. Соответствующий проект закона правительства разработал ГКЧС республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Сентябрь, 2017 год. Чебоксарский залив

Власти планируют внести изменения в закон «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике», ужесточив наказание за нарушения на водных объектах. Поясняется, что действующая редакция статьи 20.1 («Нарушение правил пользования водными объектами») «не согласуется с правовой позицией» Конституционного суда РФ в части того, что установленные запреты «должны быть определенными, ясными, недвусмысленными».

«Неопределенность содержания правовой нормы допускает возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и тем самым — нарушения принципа равенства, а также принципа верховенства закона. Положение статьи 20.1 закона не дает словесное описание конкретных противоправных действий (бездействий), образующих объективную сторону названных составов административных правонарушений, а отсылают к нормативным правовым актам, что свидетельствует о неопределенности правового регулирования. В связи с чем вносятся изменения путем введения дифференцированных мер административной ответственности за нарушения правил», — поясняется в документе.

Отметим, что данная статья состоит из двух частей. Теперь её планируется расширить до десяти, конкретизировав нарушения и увеличив штрафные санкции. В частности, для граждан штрафы с нынешних 100—500 рублей возрастут в несколько раз. Так, за купание в запрещённых местах и заплыв за буйки придётся заплатить 1 тыс. рублей, за купание в пьяном виде — 3 тыс. рублей, за прыжки в воду с движущегося речного транспорта, с пристаней, мостов и других не приспособленных для этого сооружений, а также за плавание возле движущегося водного транспорта — 2 тыс. рублей. За плавание на предметах, которые представляют опасность для купающихся (доски, брёвна, автомобильные камеры и т.д.) планируется установить 1 тыс. рублей штрафа.

«В настоящее время во многих регионах рассматривается вопрос об ужесточении мер путем увеличения штрафов. Проведенный анализ административной практики показывает, что административные штрафы в пределах от 100 до 500 рублей не оказывают должного профилактического воздействия на нарушителей. Граждане, не обращая внимание на запрещающие знаки, выходят на водный объект, пренебрегая установленными правилами, подвергают опасности свою жизнь и здоровье, в результате чего происходят несчастные случаи. Проектом предлагается увеличить размеры административных штрафов за нарушение правил, что позволит повысить безопасность людей на водных объектах Чувашской Республики и будет стимулировать правомерное поведение на воде среди отдыхающих», — говорится, в частности, в пояснительной записке.

Кроме того, предполагается установить штрафы за выход на лёд в запрещённых местах (3 тыс. рублей), выезд на лёд на транспорте вне оборудованной ледовой переправы и несоблюдение требований безопасности при движении (5 тыс. рублей), а также за пробивание лунок для рыбной ловли и других целей в районе ледовой переправы (1—3 тыс. рублей).

По данным ГКЧС Чувашии, летом 2017 года в республике были допущены к эксплуатации 14 пляжей и 14 специально оборудованных мест купания и отдыха населения. По итогам купального сезона на водных объектах зарегистрировано 34 происшествия, в результате которых утонули 25 человек, спасены 17 человек. При этом более половины всех трагедий (13 случаев) произошло в августе. Рост количества несчастных случаев допущен в Ядринском, Вурнарском, Козловском, Цивильском, Мариинско-Посадском районах. Из числа взрослых в состоянии алкогольного опьянения на водоёмах республики утонул 21 человек.

«К большому сожалению, в текущем купальном периоде мы потеряли одного ребёнка, а всего с начала года вода забрала три детские жизни. Во всех случаях дети находились вблизи водоёмов без присмотра взрослых», — отмечал ранее председатель ГКЧС Чувашии Вениамин Петров.