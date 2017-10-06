Саратов, 6 октября, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Жителям Саратова и Энгельса, чьи налоги идут, в том числе, на содержание правоохранительных органов, представлена минимальная информация о ЧП, случившемся в этих городах в связи с массовыми сообщениями о минировании. Как передает ИА REGNUM, ГУ МВД области 6 октября заявило, что проведён осмотр всех объектов, опасных устройств не обнаружено.

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«6 октября в различные учреждения органов власти, образовательные учреждения, а также торгово-развлекательные комплексы Саратова и Энгельса поступила информация о том, что в зданиях имеются устройства, опасные для жизни граждан. Силами ГУ МВД России по Саратовской области при содействии других правоохранительных структур области, с привлечением кинологической службы проведён осмотр всех объектов, опасных устройств не обнаружено. В настоящее время проводится комплекс специальных технических мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данным сообщениям», — указано в распространенном сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД региона на вопросы ИА REGNUM ответили:

«Мы не комментируем это, не по нашей линии».

УФСБ региона по-прежнему хранит молчание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 5 октября в соцсетях активно обсуждалась тема «минирования» около 80 объектов. Это школы, вузы, торговые центры, правительственные здания, ЗАГСы.

Подобное ЧП случилось в Саратове 12 и 13 сентября. Тогда были эвакуированы около 30 зданий, в том числе школы, торговые центры, администрация города и городская дума.