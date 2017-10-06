Москва, 6 октября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Решение нобелевского комитета присудить премию мира организациям, которые предпринимают усилия для принятия договора о запрете ядерного оружия, заслуживает нравственного понимания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев («Единая Россия»).

Tim — ICAN В 2007 года в Мельбурне, Австралия, была запущена Международная кампания по отмене ядерного оружия (ICAN)

В 2017 году на престижную награду претендовали 318 кандидатов, в том числе 215 человек и 103 общественные и международные организации.

«Такое решение, которое вновь привлекает внимание к недопустимости распространения ядерного оружия, с учетом последних событий на Корейском полуострове можно только приветствовать», — заявил депутат.

Однако, по мнению парламентария, «сейчас так относятся к международному праву и к международным договорам, что идея, к которой стремятся в организации ICAN, выглядит утопично».

"Ряд стран исполняет нормы международного права только в той степени, в которой им выгодно при принятии того или иного решения. Для США, например, их национальные интересы и национальное законодательство выше, чем международное право, поэтому такой договор может просто остаться на бумаге», — отметил он.

Премия мира — одна из пяти, завещанных в конце девятнадцатого века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем (1833—1896).