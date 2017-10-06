Лос-Анджелес, США, 6 октября, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Американский институт киноискусства намерен сделать Джорджа Клуни 46-м обладателем премии Life Achievement Award (премия за прижизненные достижения), об этом 5 октября сообщил портал The Hollywood Reporter.

Цитата к/ф «Одиннадцать друзей Оушена». реж.Стивен Содерберг. 2001. США Джордж Клуни

Награда будет вручена Клуни 7 июня 2018 года на церемонии вручения премии, которая будет проходить в Лос-Анджелесе.

Процесс награждения будет транслироваться телесетью Turner Broadcasting и родственным телеканалом Turner Classic Movies.

«Джордж Клуни — лидер Америки», — сказал председатель совета попечителей AFI сэр Ховард Стрингер, — режиссер, продюсер, писатель и актер — современная экранная икона, которая сочетает в себе гламур с яростной страстью к тому, чтобы вывести влияние искусства за пределы экрана».

Напомним, первой актерской работой Джорджа Клуни была роль Доктора Дага Росса в телесериале «Скорая помощь», первый «Оскар» он получил в 2006 году за роль второго плана в фильме «Сириана».

В 2013 году его фильм «Операция «Арго» получил «Оскара» как «Лучший фильм». Клуни также был удостоен наград от: MTV Movie Awards, премии «Золотой глобус», Национального совета кинокритиков США. Он является четырехкратным призером Венецианского кинофестиваля.