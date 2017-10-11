Санкт-Петербург, 11 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 28 сентября на частном совещании членов правительства вновь рассматривался вопрос об аграрных волнениях. На заседании были оглашены многочисленные донесения с мест, рисующие в самых мрачных красках усилившиеся в Центральной России аграрные беспорядки.

Крестьяне за работой

Временное правительство, ознакомившись с этими донесениями, пришло к убеждению, что практиковавшиеся до сих пор способы борьбы с беспорядками не достигают своей цели главным образом потому, что правительственные комиссары не пользовались достаточной популярностью в широких массах крестьянского населения. Ввиду этого правительство решило в срочном порядке организовать во всех губерниях, охваченных беспорядками, особые комитеты Временного правительства, в состав которых должны войти представители местных демократических и общественных организаций. Ядро этих комитетов образуется из представителей правительственной власти и представителей органов местного самоуправления. Губернским комиссарам и военным властям будут даны инструкции действовать в согласии с правительственными комитетами.

Наряду с этой новой мерой борьбы с беспорядками Временное правительство подтвердило свое решение не останавливаться для подавления беспорядков перед применением вооруженной силы.

На заседание Исполкома Петроградского Совета прибыла делегация от Кронштадтского Совета Р. и С. Депутатов. Она перед этим объехала города: Гельсингфорс, Нарву, Ревель и др. и всюду поднимала вопрос о необходимости освобождения кронштадтцев, арестованных после 3—5 июля. Делегация принесла все эти резолюции в Исполнительный Комитет и предложила Комитету потребовать от правительства освобождения кронштадтцев: их задерживают в то время, как других арестованных выпускают.

После краткого обмена мнениями Исполком принял следующую резолюцию:

«Принимая во внимание, что заключение обвиняемых под стражей имеет смысл только тогда, если существуют опасении о возможности обвиняемым скрыться от следствия и суда, и считая, что поручительство целого ряда Советов Р. и С. Депутатов является достаточной гарантией явки обвиняемых к суду, — Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов присоединяется к требованию Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов об изменении меры пресечения в отношении обвиняемых по делу 3—5 июля».

Затем Исполком обсуждал вопрос об органе печати, который должен обслуживать интересы Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Ввиду того, что и «Известия», и «Голос солдата» являются органами ВЦИК, а создать в настоящее время новый орган по техническим соображениям представляется крайне трудным, Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов постановил обратиться к ВЦИК со следующим заявлением:

«Принимая во внимание, что оба органа Петроградского Совета: «Известия» и «Голос солдата», созданные энергией и жертвами петроградского пролетариата и революционных солдат, ныне находятся в распоряжении ВЦИК; 2) что в частности «Голос солдата» был превращен в орган ВЦИК без разрешения и обсуждения этого вопроса в Петроградском Совете или хотя бы в его Исполкоме; 3) что Петроградский Совет должен иметь свой орган и что создание этого органа не терпит по политическим обстоятельствам ни малейшего отлагательства, — Петроградский Совет постановляет предложить ВЦИК передать технические средства одного из двух органов в распоряжение Петроградского Совета и снять с «Известий» заголовок «Петроградского Совета».

Солдат с газетой

За эту резолюцию голосовало 23 человека, против семь и воздержалось шесть человек.

Ввиду установленной противоправительственной пропаганды в отрядах и пунктах Пуришкевича начато немедленное их расформирование.

В Быхов ночью доставлены генералы Деникин, Орлов, Эльснер и др.

В Москве на совместном заседании Совета Р. и С. Д. заслушивается доклад Бухарина по текущему моменту и двух содокладчиков от меньшевиков и с.-р. Большинством 346 против 274 принимается резолюция, оглашенная Бухариным и принятая вчера на заседании Исполкома.

По вопросу об отмене запрещения уличных демонстраций и собраний всеми голосами против четырех решено это запрещение отменить и восстановить полную свободу митингов и демонстраций.

Забастовка в Ташкенте прекратилась. Военное положение снято. Запрещение митингов под открытым небом осталось в силе. Учреждена особая государственная следственная комиссия. Виновные в мятеже предаются военному суду.

Состоялось общее собрание почтово-телеграфных служащих, на котором принята резолюция, выражающая недоверие министру почт и телеграфов Никитину.

Состоялось заседание ЦС фабрично-заводских комитетов с представителями районных организаций Совета. Скрипник сделал доклад о Демократическом Совещании. Докладчик указал, что интернационалисты были в меньшинстве и в оппозиции большинству. Предпарламент по составу еще более неприемлем, чем Демократическое совещание. Призывая к дальнейшей борьбе за передачу власти Советам, Скрипник предостерегал от частичных неорганизованных выступлений.

Из состава ЦС в предпарламент выбраны Дербышев и Скрипник.

Рабочий выступает на митинге

Член ВЦИК Френкель сделал доклад о транспорте, указав, что порайонные комитеты, наблюдающие за перевозками, недостаточно демократичны, в них всего по два представителя демократии. Указав на крайнюю разруху на ж.-д., докладчик заявил, что дальнейший развал можно лишь замедлить, а не предотвратить путем демократизации органов регулирования. Сообщив об упадке добычи угля, Френкель добавил, что запасы угля на ж.-д. в 3−4 раза меньше прошлогодних. Интересно, что число товарных вагонов увеличивается по сравнению с прошлым годом, но большая часть их в бездействии из-за недостатка угля и большого количества больных паровозов.

Причина разрушения ж.-д. хозяйства, по мнению докладчика, в погоне за увеличением количества снарядов и погоне предпринимателей за барышами. Единственным средством борьбы с ж.-д. разрухой докладчик считает установление госконтроля над производством и распределением продуктов промышленности.

Обсуждение доклада отложено до следующего заседания.

«Новая жизнь» пишет, что ЦК РСДРП (объединенной) предложил министру внутренних дел Никитину покинуть ряды партии в связи с последними его действиями во время ж.-д. забастовки.

Объявление от ЦК большевиков «ко всем партийным организациям»:

«12 октября все партии должны подать списки выставляемых ими кандидатов в Учредительное собрание. До подачи этих списков необходимо, чтобы Центральный Комитет мог просмотреть их и предложить местным организациям внести те или иные изменения, если это будет признано нужным. Таково было и постановление VI съезда нашей партии. Что касается выставленных вами кандидатов, сообщите о них: 1) имя, отчество, фамилию; 2) сколько лет; 3) занятие; 4) с какого времени состоит членом партии; 5) подвергался ли преследованиям и каким за принадлежность к партии.

Поэтому просим вас, товарищи, немедленно же сообщить нам: 1) список выставляемых вами кандидатов; 2) сколько членов Учредит. собрания даст округ; 3) сколько человек надеетесь вы провести; 4) сколько голосов получили вы при выборах в земские и городские самоуправления.

Вся подготовительная работа по выборам в Учредительное собрание требует громадных средств. Необходимо организовать объезды, издать серию предвыборной литературы, листовок, брошюр и т. д. Только располагая значительными денежными средствами, наша партия сможет поставить избирательную кампанию на надлежащую высоту.

Все организации должны приложить все усилия для создания специального избирательного фонда по выборам в Учредительное собрание».

Печатается список кандидатов в Учредительное собрание от ЦК большевиков из 40 человек, в том числе Ленина, Зиновьева, Каменева, Троцкого, Бухарина, Сталина, Шмидта, Свердлова и др.